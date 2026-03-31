وزير الدفاع البريطاني يؤكد أن بلاده ستوفر كافة مواردها لحماية سماء الدول الخليجية

وزير الدفاع البريطاني يوهان هيلي

أكد وزير الدفاع البريطاني يوهان هيلي اليوم الثلاثاء أن بلاده ستوفر كافة مواردها للمساعدة في حماية سماء دول مجلس التعاون الخليجي من الهجمات الإيرانية.

وقال هيلي في منشور على منصة (اكس) على هامش زيارة يقوم بها إلى المنطقة “ستساعدكم بريطانيا بكل ما لديها في الدفاع عن سمائكم” في إشارة إلى إدانة المملكة المتحدة لتصاعد الهجمات الإيرانية.

وأضاف “نقف إلى جانب شركائنا بالخليج في جهودهم لحماية دولهم”.

من جهتها أصدرت وزارة الدفاع البريطانية بيانا أكدت فيه أنه “يتم نشر أنظمة دفاع جوي حيوية من المملكة المتحدة في الشرق الأوسط لتقديم المزيد من الدعم للشركاء الخليجيين في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية التي لا تزال مستمرة”.

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وأن النزاع ومضيق هرمز وتعزيز التعاون البريطاني الخليجي في مجال الأمن الإقليمي من أبرز محاور الزيارة التي تأتي في وقت تواصل إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد البنية التحتية المدنية والمواقع العسكرية والأصول الوطنية الحيوية في جميع أنحاء الخليج.