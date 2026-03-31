الشرع يلتقي الملك تشارلز وستارمر في لندن

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمي يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في داونينغ ستريت

استقبل الملك تشارلز الثالث الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء في قصر باكنغهام، في أول زيارة رسمية له إلى لندن التقى خلالها أيضا رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأعلن قصر باكنغهام أن الملك البريطاني التقى الشرع بعد ظهر الثلاثاء.

وهذه أول زيارة للشرع إلى بريطانيا منذ إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد عام 2024.

وفي وقت سابق الثلاثاء ناقش الشرع مع ستارمر في داونينغ ستريت الحرب على إيران .

وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن ستارمر والشرع “ناقشا ضرورة وضع خطة قابلة للتطبيق لإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل التداعيات الاقتصادية الجسيمة للإغلاق المطول، واتفقا على العمل مع جهات أخرى لاستعادة حرية الملاحة”.

وشهد عهد السلطات السورية الجديدة أعمال عنف طائفية، بينما ما زال تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في أجزاء من البلاد.

ورحب ستارمر بـ”تحرك” الحكومة السورية ضد تنظيم داعش وأشار إلى التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب، حسبما صرح المتحدث الرسمي.

ودعا ستارمر إلى “تعزيز التعاون في مجال عودة المهاجرين غير الشرعيين وأمن الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر”.

وبحسب الإحصاءات الحكومية، مُنح نحو 31 ألف سوري اللجوء في بريطانيا بين 2011 و2021، بعد أن أدت الحرب في سوريا إلى أزمة لاجئين.

وجاءت زيارة الشرع بعد إعلان لندن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في تموز/يوليو 2025، ومن ثم زيارة وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي إلى دمشق، في أول زيارة لوزير بريطاني إلى سوريا منذ 14 عاما.

وصرحت الحكومة البريطانية آنذاك بأن تواصلها مع دمشق يهدف إلى دعم الانتقال السياسي والمساعدة في الانتعاش الاقتصادي والحد من الهجرة غير الشرعية ومعالجة قضية الأسلحة الكيميائية.

والتقى الشرع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين الاثنين، سعيا لإبعاد سوريا من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وتستضيف ألمانيا أكبر جالية سورية في الاتحاد الأوروبي، مع أكثر من مليون فرد وصل معظمهم في ذروة موجة الهجرة التي سجّلت في 2015-2016 إبّان الحرب الأهلية في سوريا.

وقال ميرتس الذي جعل من تشديد سياسة الهجرة أولوية له منذ توليه منصبه العام الماضي، إنه اتفق مع الشرع على عودة 80 بالمئة من السوريين المقيمين في ألمانيا إلى بلادهم “خلال السنوات الثلاث المقبلة”.