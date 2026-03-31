وكيل وزارة الكهرباء يتفقد عملية إصلاح خطوط نقل الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإيراني الاثم

وكيل وزارة الكهرباء د. عادل الزامل يتفقد إصلاح نقل الكهرباء الهوائية المتضررة جراء العدوان الإيراني الاثم

تفقد وكيل وزارة الكهربا والماء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل اعمال اللمسات الأخيرة لاصلاح آخر الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية التي تضررت جراء الهجمات التي يقوم بها العدوان الإيراني الاثم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ان الزامل اطلع خلال الجولة الميدانية على سير أعمال الإصلاح للوقوف على جاهزية الأعمال واستكمالها وفق أعلى المعايير الفنية.

ونقل الزامل في كلمة وجهها للعاملين في الموقع وفق البيان تقدير وزير (الكهرباء) الدكتور صبيح المخيزيم لجهودهم التي بذلوها في الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.

وأعرب عن تقديره لجهود الفرق الفنية التي باشرت أعمالها فور خروج الخطوط المتضررة من الخدمة مؤكدا أنه تم إنجاز إصلاح آخر هذه الخطوط واستمرار العمل على إصلاح بعض المرافق المرتبطة بها.

وفيما يتعلق بالحادث الأخير الذي تعرض له أحد المباني الخدمية في إحدى محطات القوى وأسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية أكد الزامل أن الحادث لم يؤثر على سير عمليات الإنتاج في المحطة.

وأعرب عن أسفه لسقوط ضحايا أبرياء نتيجة هذا العدوان الآثم مقدما خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه.

وأضاف أن الأحداث الأخيرة والاعتداءات التي استهدفت مواقع البنية التحتية بما في ذلك بعض مواقع الوزارة كان لها تأثير مباشر على برامج الصيانة الدورية استعدادا لموسم الصيف مؤكدا استمرار التنسيق مع الشركاء والشركات المصنعة العالمية لإنجاز أعمال الصيانة وتذليل أي معوقات قبل حلول الموسم.

ولفت إلى أن هذه التطورات أظهرت حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزارة لضمان استمرارية إيصال خدمات الكهرباء والماء إلى جميع العملاء على مدار الساعة مثمنا في الوقت ذاته جهود العاملين في مختلف قطاعات الوزارة وما يبذلونه من عمل يعكس روح المسؤولية والدافع الوطني لخدمة الكويت.