وكيل وزارة الداخلية يشارك في اجتماع أعضاء هيئة “جائرة الأمير نايف للأمن العربي”

وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب

شارك وكيل وزارة الداخلية الكويتية عضو هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي اللواء عبدالوهاب الوهيب في اجتماع أعضاء الهيئة الذي عقد اليوم الثلاثاء عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني العربي واستعراض الجهود المتميزة في هذا المجال.

وذكرت (الداخلية) في بيان صحفي أن اللواء الوهيب نقل خلال مشاركته تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى رئيس وأعضاء هيئة أمناء الجائزة مؤكدا حرص دولة الكويت على دعم وتعزيز أطر التعاون الأمني العربي المشترك.

وأشار البيان إلى أن اللواء الوهيب أكد كذلك أهمية جائزة الأمير نايف للأمن العربي في تحفيز الابتكار وتكريم الكفاءات الأمنية المتميزة لافتا إلى ما تم خلال الاجتماع من مناقشة أعمال الجائزة واستعراض الترشيحات التي تعكس إسهامات بارزة في تعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة الجريمة.