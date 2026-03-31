الإعلام: ضبط المحتوى الوطني بمعايير مهنية عالية والتنسيق المسبق لضمان توحيد وجودة الرسالة الإعلامية

مبنى وزارة الإعلام

أكدت وزارة الإعلام أن جميع المواد الإعلامية التي يتم بثها أو نشرها عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية الرسمية وكذلك المنصات الرقمية المعتمدة التابعة لها تخضع لأطر مهنية وإجرائية دقيقة تضمن جودة المحتوى واتساقه مع الثوابت الوطنية والسياسة الإعلامية للدولة بما يعكس الصورة الحضارية لدولة الكويت ويصون مكانتها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي إنطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في صون الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع مثمنة المبادرات الفردية والمؤسسية الهادفة إلى إنتاج أعمال وطنية تسهم في تعزيز روح الإنتماء شريطة الإلتزام التام بالمعايير المهنية والفنية المعتمدة وفي مقدمتها جودة النصوص والمضامين وسلامة الطرح ومستوى الأداء بما يكفل تقديم محتوى يعبر عن القيم الوطنية ويجسد وحدة المجتمع الكويتي.

وشددت على ضرورة التنسيق المسبق معها عند إنتاج أو تنفيذ أو نشر أي أعمال وطنية وذلك لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرسالة الإعلامية وتحقيق الالتزام بالضوابط المعتمدة وبما يتيح الاستفادة من أوجه الدعم والتوجيه المؤسسي وفق الأطر المنظمة.

وأكدت الوزارة أن هذه الضوابط تأتي في سياق حرصها على تنظيم وتطوير المشهد الإعلامي والفني والارتقاء بمستوى المحتوى الوطني بما يواكب تطلعات الدولة والمجتمع ويحفظ للأعمال الوطنية مكانتها وقيمتها ويعزز من أثرها الإيجابي.