ناقلات النفط: طاقم الناقلة “السالمي” تعامل مع الحريق بكفاءة ومهنية

المتحدث باسم شركة ناقلات النفط الكويتية بدر المطيري

أكدت شركة ناقلات النفط الكويتية أن طاقم ناقلة النفط الخام العملاقة (السالمي) تعامل مع الحريق بكفاءة عالية ومهنية تامة حيث بادروا فورا بتنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة وفق خطط الاستجابة المعمول بها بما في ذلك تفعيل أنظمة مكافحة الحريق والعزل والتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم الشركة الكابتن بدر المطيري اليوم الثلاثاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر المطيري أن طاقم الناقلة تمكن من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل في تمام الساعة 26ر4 صباحا بتوقيت دولة الكويت وذلك تحت إشراف مباشر من إدارة الشركة وفريق إدارة الأزمات وبالتنسيق المستمر والفعال مع الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم الأضرار وضمان استقرار الوضع.

وأفاد بأن الناقلة (السالمي) المملوكة لشركة ناقلات النفط الكويتية (إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية) تعرضت لاعتداء إيراني آثم استهدف الناقلة بشكل مباشر في تمام الساعة 30ر11 مساء أمس الاثنين بتوقيت دولة الكويت أثناء تواجدها في منطقة (المخطاف) بدولة الإمارات العربية المتحدة خارج ميناء (دبي) وذلك في ظل الظروف الإقليمية التي تشهد تصاعدا ملحوظا في التحديات والمخاطر البحرية ما أسفر عن حدوث اختراق في بدن السفينة واندلاع حريق في احد خزاناتها.

وأكد أن الشركة لم تسجل أي إصابات بشرية بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 فردا ما يعكس مستوى الجاهزية العالية للطاقم وكفاءة برامج التدريب والتأهيل المعتمدة إضافة إلى التزامهم الصارم بإجراءات السلامة.

وبين أنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي أو تلوث للبيئة البحرية المحيطة الأمر الذي يؤكد فعالية أنظمة الحماية وسلامة تصميم وتشغيل الناقلة في مثل هذه الظروف الطارئة.

وأوضح المطيري أن الشركة تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ أعمال التقييم الفني الشامل والدقيق لحجم الأضرار التي لحقت بالناقلة بما يشمل الفحوصات الهيكلية والتشغيلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفق أعلى المعايير الفنية واللوائح الدولية المعتمدة وبما يضمن سلامة الناقلة واستمرارية جاهزيتها التشغيلية.

وأكد متابعة الشركة لتطورات الوضع الإقليمي عن كثب والعمل على تعزيز إجراءاتها الاحترازية ورفع مستوى الجاهزية لأسطولها بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير إدارة المخاطر لضمان حماية أصولها وسلامة طواقمها واستدامة عملياتها.

وقال المطيري إن الشركة تؤكد على أن سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية في مقدمة أولوياتها ولن تدخر جهدا في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ عليهما بالتنسيق مع شركائها والجهات ذات العلاقة سائلا المولى تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.