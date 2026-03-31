الداخلية: التعامل مع 10 بلاغات بسقوط شظايا ناتجة عن الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 10 بلاغات مرتبطة بسقوط الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية مبينة أن إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان بلغ 616 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقدم العميد بوصليب خلال الإيجاز عرضا مرئيا لجهود فرق التخلص من المتفجرات وتعاملها مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا أو الأجسام خارج منطقة التهديد.

وذكر أن صافرات الإنذار تم إطلاقها خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع صافرة إنذار واحدة مشيرا إلى أن إجمالي عدد تشغيلها منذ بداية العدوان بلغ 159 صافرة.

وقال إن وزارة الداخلية تؤكد أن انتشار نقاط التفتيش الأمنية خصوصا في المناطق الحيوية والتجارية يأتي ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية تهدف إلى حفظ الأمن وتعزيز السلامة العامة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في مختلف المناطق.

ودعا الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالتعليمات والإرشادات لتعزيز الأمن والاستقرار مجددا التذكير بأن المهلة الاستثنائية المقررة لتسليم الأسلحة غير المرخصة والذخائر والمفرقعات تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الأول من أبريل 2026.

وأهاب بالجميع سرعة المبادرة بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة قبل انتهاء المهلة مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق المخالفين بعد هذا التاريخ.

وسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت ودول الخليج العربي وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان ويحفظ قيادتها وشعوبها من كل مكروه ويجعلها واحة خير وازدهار.