الدفاع: رصد والتعامل مع 5 صواريخ باليستية و7 طائرات مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خمسة صواريخ باليستية معادية وسبع طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية مبينة أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الثلاثاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وأكد العقيد الركن العطوان استمرار القوات المسلحة في أداء واجباتها الوطنية بكفاءة في ظل جاهزية عالية ويقظة مستمرة وبما يكفل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.