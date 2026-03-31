المركزي: ارتفاع عرض النقد “ن2” واحد بالمئة في فبراير إلى 42.6 مليار دينار

أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بنسبة واحد في المئة في فبراير الماضي على أساس شهري ليبلغ 6ر42 مليار دينار كويتي (حوالي 5ر140 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت في فبراير الماضي 2ر1 في المئة لتصل إلى 39 مليار دينار (حوالي 7ر128 دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص في البنوك المحلية بالعملات الأجنبية انخفضت 8ر3 في المئة لتبلغ 9ر1 مليار دينار (حوالي 2ر6 مليار دولار) فيما استقر إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) عند 5ر201 مليون دينار (حوالي 9ر664 مليون دولار).

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية ارتفع في فبراير بنسبة 2ر1 في المئة الى 3ر104 مليار دينار (حوالي 344 مليار دولار) فيما ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 4ر2 في المئة إلى 9ر15 مليار دينار (حوالي 4ر52 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) انخفضت في فبراير الماضي بنسبة 7ر16 في المئة إلى 500 مليون دينار (حوالي 6ر1 مليار دولار) فيما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 3ر1 في المئة إلى 2ر65 مليار دينار (حوالي 215 مليار دولار).

وبينت أن رصيد أدوات الدين العام ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 3ر13 في المئة إلى 5ر2 مليار دينار (حوالي 2ر8 مليار دولار).

ولفتت الإدارة في جداولها إلى أن تمويل الواردات الكويتية انخفض في فبراير 5ر0 في المئة إلى 860 مليون دينار (حوالي 8ر2 مليار دولار) بينما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في فبراير الماضي بنسبة 1ر0 في المئة إلى 3ر305 فلس.

ويقصد بعرض النقد في معناه الضيق حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب فيما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لأجل وحسابات التوفير.