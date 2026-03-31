ألكسو: حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) اليوم الثلاثاء أن حقوق الشعب الفلسطيني ثابتة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وفقا لما أقرته الشرعية والمواثيق الدولية.

وذكرت المنظمة في بيان بمناسبة إحياء يوم الأرض الفلسطيني الموافق لل30 من مارس من كل عام أن هذه الذكرى تبقى لها أهمية في الوجدان العربي لما تحمله من دلالات تاريخية ووطنية تعكس تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وهويته وحقوقه المشروعة.

واعتبرت أن إحياء هذه المناسبة يعد استحضارا لمحطة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية منذ “الهبة الجماهيرية عام 1976” التي شكلت تعبيرا واضحا عن رفض سياسات مصادرة الأراضي وتمسكا ثابتا بالحقوق الفلسطينية.

كما أكدت (ألكسو) أن الأرض تظل عنصرا محوريا في القضية الفلسطينية بما تمثله من بعد تاريخي وثقافي وإنساني وباعتبارها أساس الهوية الوطنية داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على تهيئة الظروف الكفيلة بتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حريته واستقلال دولته وعاصمتها القدس.