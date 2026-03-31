سمو ولي العهد يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حيث قدم لسموه حفظه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد كلا من صالح مبارك الصرعاوي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وعبدالعزيز سعود الجارالله سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى مملكة هولندا ونايف محمد المضف سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال وعبدالرحمن شهاب الشهاب سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية العربية السورية ومحمد علي الرومي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية اليونان وسالم حمد الجيران قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس وعبدالله أحمد السالم قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو وعبدالعزيز عماش العجمي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة وخالد بدر الخليفة قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول وذلك بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة.

حضر اللقاء معالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين في الديوان.