مؤسسة البترول: إخماد حريق ناقلة النفط “السالمي” ولا تسرب نفطيا في البيئة البحرية المحيطة

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية أن طاقم ناقلة النفط الخام الكويتية العملاقة (السالمي) تمكن من إخماد الحريق الذي اندلع فجر اليوم الثلاثاء إثر اعتداء إيراني آثم استهدف الناقلة بشكل مباشر أثناء وجودها في منطقة المخطاف بدولة الإمارات العربية المتحدة خارج ميناء دبي.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن طاقم الناقلة تعامل فورا مع الحريق ونجح في السيطرة عليه وإخماده في تمام الساعة 4:26 صباحا بتوقيت دولة الكويت وفق تعليمات وإرشادات إدارة المؤسسة وفريق إدارة الأزمات وبالتنسيق مع السلطات المحلية في دولة الإمارات لتقييم الأضرار.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية بين أفراد الطاقم البالغع عددهم 24 مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وقوع أي تسرب نفطي أو تلوث في البيئة البحرية المحيطة.

وذكرت أنها تواصل التنسيق مع الجهات المعنية لتقييم حجم الأضرار بدقة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق المعايير المعتمدة.