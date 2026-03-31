سمو أمير البلاد يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية الجدد لأداء اليمين القانونية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح حيث قدم لسموه رعاه الله أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية الجدد كلا من صالح مبارك الصرعاوي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وعبدالعزيز سعود الجارالله سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى مملكة هولندا ونايف محمد المضف سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية السنغال وعبدالرحمن شهاب الشهاب سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى الجمهورية العربية السورية ومحمد علي الرومي سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الكويت لدى جمهورية اليونان وسالم حمد الجيران قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة لوس أنجلوس وعبدالله أحمد السالم قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة كوانزو وعبدالعزيز عماش العجمي قنصلا عاما لدولة الكويت لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة وخالد بدر الخليفة قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول الذين أدوا اليمين القانونية أمام سموه حفظه الله وذلك بمناسبة توليهم مهام مناصبهم الجديدة.