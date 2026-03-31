الصين: نجاح أول اختبار تحليق لأكبر طائرة شحن دون طيار في العالم

الطائرة دون طيار "تشانغ ينغ-8"

أعلنت الصين اليوم الثلاثاء نجاح أول اختبار تحليق لأكبر طائرة شحن دون طيار في العالم يصل وزن إقلاعها إلى 7 أطنان.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن “الطائرة دون طيار (تشانغ ينغ-8) التي طورتها مجموعة (تشاينا نورث) الصناعية الصينية نجحت في تنفيذ أول رحلة تجريبية لها لمدة ثلاثين دقيقة في أحد مطارات مدينة (تشنغتشو) جنوبي الصين”.

وأضافت أن “الطائرة المعروفة أيضا باسم (نورينكو لوكا) أقلعت بعد قطعها 280 مترا فقط على المدرج وأكملت بنجاح التحقق من الأنظمة الرئيسية مثل التحكم الذكي في الطيران والإلكترونيات الجوية والميكانيكا الكهربائية والمحركات والوقود وجودة الطيران”.

وأوضحت أن الطائرة الملقبة ب(الشاحنة الجوية) تمتلك مساحة شحن تبلغ 18 مترا مكعبا حيث تصل حمولتها القصوى إلى 5ر3 طن في حين يتجاوز مداها 3000 كيلومتر ما يمثل قفزة نوعية حققتها الصين في التقنيات الحيوية الخاصة بمعدات الخدمات اللوجستية الجوية الذكية المتطورة.

وتستخدم الطائرة (تشانغ ينغ-8) في النقل اللوجستي لمسافات طويلة وإيصال إمدادات الإغاثة في حالات الطوارئ وتقديم التموينات لمركز الحدود والعمليات في المناطق المعقدة التضاريس مما يوفر دعما قويا لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة والتوصيل السريع.