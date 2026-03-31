دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة المخطط الإرهابي لاستهداف مملكة البحرين الشقيقة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للمخطط الإرهابي الآثم الذي كان يهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية في مملكة البحرين الشقيقة وما كشفته التحقيقات من ارتباطات خارجية بتنظيم حزب الله في عمل يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وثمنت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين الشقيقة وقدرتها على احباط هذا المخطط.

وذكرت أن دولة الكويت تجدد وقوفها التام الى جانب مملكة البحرين الشقيقة مؤكدة رفضها القاطع للإرهاب بكافة أشكاله وتضامنها مع الجهود الرامية إلى صون الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.