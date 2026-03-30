وزير العدل: قضايا الإرهاب وأمن الدولة سجلت ارتفاعا تجاوز الـ500 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026

وزير العدل ناصر السميط

قال وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط اليوم الإثنين إن قضايا الإرهاب وأمن الدولة سجلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 ارتفاعا تجاوزت نسبته الـ500 في المئة مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن قضايا الإرهاب وأمن الدولة بلغت 209 قضايا خلال الربع الأول بما يعكس حساسية هذا النوع من الجرائم وأهمية الجاهزية المؤسسية وارتفاع مستوى اليقظة في رصدها والتعامل معها.

وأكد أن المرسوم بقانون بشأن تخصيص دوائر جزائية لنظر جرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي وجرائم الأعمال الإرهابية الصادر أخيرا يمثل خطوة مفصلية في تطوير المعالجة القضائية لهذا النوع من الجرائم بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل فيها وكفالة ضمانات التقاضي.

وبين أن قرار النائب العام بإنشاء نيابة متخصصة لجرائم الإرهاب وأمن الدولة في ظل وجود جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية يعزز تكامل المنظومة الوطنية المختصة ويوفر مسارا أكثر تخصصا وانسجاما في مباشرة هذه القضايا والفصل فيها بما يعزز قدرة الدولة على مواجهتها بكفاءة عالية من دون إخلال بالحقوق والضمانات التي كفلها الدستور والقانون.

كان النائب العام المستشار سعد الصفران أصدر في وقت سابق اليوم قرارا بإنشاء نيابة جرائم أمن الدولة والإرهاب وتمويله في إطار تطوير منظومة العمل الجزائي وتعزيز كفاءة مواجهة الجرائم التي تمس أمن البلاد.