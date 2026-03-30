وزيرة الشؤون تعتمد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين اعتماد وإصدار اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية من كافة أشكال العنف والإساءة في إطار تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة في دولة الكويت.

وبينت الحويلة في تصريح صحفي أن هذه الخطوة تأتي استنادا إلى أحكام قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015 وبما يعزز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأطفال من جميع صور العنف أو الإهمال أو الاستغلال وترسيخ بيئة آمنة تكفل لهم النمو السليم.

وأضافت أن اللائحة تتضمن إطارا تنظيميا متكاملا يحدد آليات التعامل مع حالات العنف ضد الأطفال بدءا من الرصد والإبلاغ وصولا إلى التدخل والحماية.

وأوضحت أن اللائحة تشمل تحديدا واضحا لاختصاصات الجهات المعنية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتسريع الإجراءات بتعاون تكاملي وشمولي بين جميع الجهات المعنية.