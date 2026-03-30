سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي “FATF”

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي "FATF"

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).

وبحث الاجتماع جهود تعزيز التعاون ومتابعة التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية لضمان الالتزام بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يجسد روح التعاون المؤسسي في التعاطي مع هذا الملف باعتباره أولوية استراتيجية وبما يؤكد حرص دولة الكويت على استيفاء المعايير الدولية واستكمال كافة المتطلبات ضمن الإطار الزمني المحدد.

حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الإستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ البنك المركزي باسل أحمد الهارون ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ورئيس وحدة التحريات المالية الدكتور حمد خالد المكراد وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والنيابة العامة ووحدة التحريات المالية.