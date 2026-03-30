"الخارجية" تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج للمرة الثانية إثر استمرار اعتداءات فصائل مسلحة عراقية على الكويت

استدعت وزارة الخارجية ممثلة بنائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني اليوم الاثنين القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى دولة الكويت زيد شنشول لتسليمه مذكرة احتجاج للمرة الثانية على إثر استمرار الاعتداءات التي تشنها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية.

وأكد الديحاني في بيان لوزارة الخارجية أن شن هجمات مسلحة على البلاد تستخدم فيها أراضي العراق هو عدوان على الكويت واعتداء على سيادتها وانتهاك لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على رفض دولة الكويت لهذه الاعتداءات الخطيرة مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد المعتدين لردعهم عن هذه الممارسات.

وأكد حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمشروعة للتصدي لهذه الاعتداءات التي تهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.