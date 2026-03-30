الداخلية: ضبط 3 أشخاص قاموا باستخدام طائرات “درون” واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الإثنين ضبط ثلاثة أشخاص قاموا باستخدام طائرات التصوير الجوي (درون) وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت.

وجدد العميد بوصليب تحذير وزارة الداخلية من مخالفة التعليمات الصادرة في ظل الأوضاع الراهنة مشددا على منع استخدام طائرات التصوير الجوي (درون) منعا باتا لما تمثله من خطورة على سير العمليات الأمنية والعسكرية.

وأشار إلى تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 606 بلاغات بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي منذ بدء العدوان الآثم موضحا أن الـ24 ساعة الماضية شهدت ورود سبعة بلاغات.

واستعرض العميد بوصليب خلال الإيجاز عرضا مرئيا لجهود فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط شظايا أو أجسام خارج منطقة التهديد.

من جهة أخرى بين انه تبقى ثلاثة أيام على انتهاء المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات مطالبا الجميع بسرعة المبادرة للاستفادة منها قبل انتهائها وذلك مع نهاية الدوام الرسمي بعد غد الأربعاء.

وأكد العميد بوصليب تطبيق (الداخلية) للقانون واتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين داعيا إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة خلال هذه المرحلة حفاظا على سلامة الجميع وتجنبا للمخاطر المحتملة ودعما للجهود الأمنية في التعامل مع مختلف المستجدات بكفاءة عالية.