الدفاع: رصد وتعامل مع 13 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قالت وزارة الدفاع اليوم الاثنين إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 13 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي ونتج عن ذلك استهداف مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه.

وذكر المتحدث الرسمي باسم (الدفاع) العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت انه أسفر عن الاستهداف وفاة أحد العاملين بالمبنى إضافة إلى أضرار مادية جسيمة لحقت به.

وأكد العقيد الركن العطوان أن “القوات المسلحة على أهبة الاستعداد وتواصل أداء مهامها بكفاءة ويقظة واضعة أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها”.

وسأل الله تعالى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وأن يرحم الشهداء الأبرار.

وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أعلنت فجر اليوم تضرر مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه من هجوم ايراني آثم ما أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية.