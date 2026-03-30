سلطنة عمان تعرب إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم على معسكر ومنشأة لإنتاج الطاقة في دولة الكويت

وزارة الخارجية العمانية

أعربت سلطنة عمان اليوم الاثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف معسكرا وإحدى منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن سلطنة عمان “تؤكد تضامنها التام والوقوف إلى جانب دولة الكويت الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وحماية سيادة أراضيها ومقدراتها الوطنية”.

وجددت دعوة السلطنة جميع الأطراف إلى ضرورة الوقف الفوري والتام للحرب وعدم التصعيد باستهداف المنشآت المدنية والحيوية.

واعتبرت استهداف المنشآت المدنية والحيوية تمثل “انتهاكا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني” مشددة على أهمية تغليب لغة الحوار لضمان أمن واستقرار المنطقة.