قطر تدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة على معسكر ومحطة كهرباء في الكويت

العلم القطري

دانت دولة قطر بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرا ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت وأدت إلى سقوط عشرة مصابين من منتسبي القوات المسلحة الكويتية معتبرة اياها انتهاكا سافرا للسيادة الكويتية ومبادئ القانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الدول الشقيقة مؤكدة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

واعربت قطر في البيان عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل سائلة المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء.