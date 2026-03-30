مصر تدين الاعتداءات على منشات عسكرية ومدنية بدولة الكويت

وزارة الخارجية المصرية

دانت مصر اليوم الاثنين بأشد العبارات الاعتداءات الآثمة التي استهدفت معسكرا للقوات المسلحة ومحطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه في دولة الكويت ما أسفر عن وقوع مصابين من القوات المسلحة الكويتية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي إن هذه الاعتداءات المرفوضة وغير المبررة تمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وخرقا واضحا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فضلا عن كونها تصعيدا خطيرا يهدد السلم والأمن الإقليميين في هذا الظرف الدقيق.

وشددت على تضامن مصر الكامل ووقوفها إلى جانب دولة الكويت وسائر الدول الخليجية في مواجهة الاعتداءات الإيرانية مؤكدة دعم كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها دولة الكويت لحماية أمنها القومي وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

كما أعربت مصر عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.