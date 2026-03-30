السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على معسكر الجيش ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت

أعربت السعودية اليوم الاثنين عن ادانتها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت معسكرا تابعا للقوات المسلحة الكويتية ومحطة كهرباء وتحلية مياه في دولة الكويت ما تسبب في إصابة عدد من منسوبي القوات المسلحة الكويتية.

وشددت الخارجية السعودية في بيان على ان هذه المحاولات الجبانة من قبل ايران وسلوكها السافر تجاه دول المنطقة يؤكد استمرار نهج عدائي لايمكن تبريره تحت اي ظرف ويتعارض صراحة مع القوانين والاعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد.

وأعربت عن تنيات المملكة للمصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ الله الكويت قيادة وشعبا من كل مكروه.