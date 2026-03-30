المساهمون يجددون الثقة بتزكية مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي

عقد بيت التمويل الكويتي اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت نحو 77.224%.

ووافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، بنسبة 14% من القيمة الاسمية للسهم الواحد (14 فلسًا للسهم)، علمًا أنه تم توزيع أرباح نقدية نصف سنوية لعام 2025 بواقع 10فلس للسهم الواحد، وكذلك وافقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 7% للسـادة المسـاهمين.

وجرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين والمستقلين لبيت التمويل الكويتي للثلاث سنوات القادمة (الدورة السابعة عشرة 2026- 2028)، حيث جدد المساهمون الثقة بتزكية مجلس الإدارة.

وقد أسفرت الجمعية العامة عن تزكية المرشحين المبينة أسماؤهم في ذيل هذا البيان.

وجرى كذلك اعتماد جميع بنود الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025.

وقال رئيس مجلس الإدارة، حمد عبد المحسن المرزوق، في كلمة خلال اجتماع الجمعية: يسـرني بالأصالـة عـن نفسـي وبالنيابـة عـن زملائـي أعضـاء مجلـس إدارة بيـت التمويـل الكويتـي، أن أرحـب بكـم، وأعـرض علـى حضراتكـم التقريـر السـنوي لمجموعـة بيت التمويل الكويتي لعـام 2025، متضمنـًا أبـرز الإنجـازات، والبيانـات الماليـة المجمعـة، ومعلومـات وتقاريـر فنيـة وإداريـة أخـرى.

واصل بيت التمويل الكويتي تحقيق استراتيجيته الطموحة لتعزيز ريادته في القطاع المالي والصيرفة الاسلامية، وتأكيد التزامه بتقديم أفضل الحلول المصرفية والتمويلية، وتوظيف أحدث الابتكارات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات ومنتجات متكاملة ومبتكرة، تلبي احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات، وتطوير قدراته التنافسية، مع توسيع حضوره الجغرافي في الأسواق الرئيسية.

وقد أثمرت هذه الجهود نتائج مالية متميزة، أبرز ملامحها استدامة الأرباح الصافية بمستويات قياسية هي الأعلى بين البنوك الكويتية وفى السوق عامة، ونجحنا في الحفاظ على جودة أصولنا بفضل تبني سياسات حصيفة في مجال الائتمان وإدارة المخاطر، مكنتنا من استيعاب التطورات الاقتصادية العالمية وتجاوز صعوبات البيئة التشغيلية في الأسواق التي نعمل فيها، مع تعزيز قدرتنا على استقطاب الودائع وثقة العملاء، والمحافظة على قاعدة قوية من الربحية، ومستويات جيدة ومستقرة لمعدلات كفاية رأس المال والسيولة، وقد احتل بيت التمويل الكويتي على ضوء ذلك، المركز الأول كأفضل البنوك أداءً في الكويت، وفقًا لتصنيف مجلة “ذي بانكر” لأفضل 1000 بنك عالمي لعام 2025 .

وعلاوة على المؤشرات والبيانات المالية الإيجابية، كان النجاح حليف جهودنا لتنويع الأنشطة ومصادر التمويل والإيرادات، وتعزيز التعاون والتنسيق بين وحدات المجموعة، وتحقيق التحول الرقمي في أنجح صورة، من خلال مواصلة الاستثمار في حلول التكنولوجيا المالية والخدمات، وطرح مزيد من منتجات المصرفية الرقمية، ورفع كفاءة العمليات وترشيد النفقات، وبناء مصدات الأمان والحماية وقواعد الاستقرار المالي في مواجهة التحديات في البيئة التشغيلية، تحت مظلة من الاهتمام الدائم بالاستدامة والتمويل الأخضر ومبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة والمسؤولية الاجتماعية.

وقد جاءت أهم البيانات والمؤشرات المالية لعام 2025 كما يلي:

حقـق بيت التمويل الكويتي – بفضل الله- صافـي أربـاح للمسـاهمين حتـى نهايـة العـام 2025 قدرهـا 632.1 مليـون دينـار كويتي، بنسـبة نمـو %5.0 مقارنـة بالعـام السـابق، وبلغـت ربحيـة السـهم 35.64 فلسًـا بنسـبة نمـو %5.8 مقارنـة بالعـام السـابق.

وارتفع صافي إيرادات التمويل إلى 1.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو %11.5 مقارنة بالعام السابق. وارتفع صافي إيرادات التشغيل إلى 1.2 مليار دينار كويتي بنسبة نمو %10.7 مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الموجودات 42.8 مليار دينار كويتي، بارتفاع قدره 6.1 مليار دينار كويتي، وبنسبة زيادة %16.5 عن العام السابق.

وبلغ رصيد حسابات المودعين 21.0 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل كفاية رأس المال %19.81 مقارنة بنسبة %19.89 في 31 ديسمبر 2024، ويوصـي مجلـس الإدارة، الجمعيـة العموميـة بمنح السـادة المساهمين توزيعات نقديـة بنسـبة %24 متضمنة نسبة %10 التي تم توزيعها خلال منتصف العام، وتوزيـع أسـهم منحـة بنسـبة %7، وذلـك فـي ضـوء مـا تـم مـن توزيـع عوائـد علـى الودائـع الاسـتثمارية وحسـاب التوفيـر كمـا هـو موضـح فـي الجـدول أدنـاه:

نوع الحساب 2025 (%) 2024 (%) الوديعة الاستثمارية “الخماسية” 4.600 4.650 الوديعة الاستثمارية “المستمرة” 4.150 4.200 الوديعة الاستثمارية “السدرة” 3.750 4.000 الوديعة الاستثمارية “الديمة” – 12 شهراً 3.575 3.825 الوديعة الاستثمارية “الديمة” – 6 أشهر 3.450 3.700 الخطط الاستثمارية طويلة الأجل 3.150 3.350 حساب التوفير الاستثماري 0.250 0.250

وفى مستهل العام الماضي أطلق بيت التمويل الكويتي هويته البصرية الجديدة تحت شعار “آفاق بلا حدود” مواكبة للنمو والنجاحات والانتشار العالمي، وتأكيدًا لاستمرار تبني التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الريادة والتفوق في الخدمات المصرفية الإسلامية، وقد تم الأمر ذاته فيما يتعلق بالهوية الجديدة لكل من بيت التمويل الكويتي– مصر، وبيت التمويل الكويتي- البحرين على التوالي، واعترافًا بالأهمية الاستراتيجية المتزايدة للفروع الدولية، أنشأنا وحدة الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة، لدفع المرحلة التالية من النمو وخلق القيمة.

وضمن حرصنا وقدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية لقطاعات الاقتصاد المختلفة، وبرامج التحول الاقتصادي الطموحة في الكويت والمنطقة، والتزامنا بتمويل الشركات الكويتية والمشاريع التنموية الكبرى، وصغار المستثمرين والمبادرين، قاد وشارك بيت التمويل الكويتي في عدد من الصفقات البارزة في دولة الكويت، في مجالات النفط والغاز والطاقة وتحلية المياه والبنى التحتية، بتمويلات بلغت نحو نصف مليار دينار كويتي.

وإقليمياً، قاد ورتب وشارك بيت التمويل الكويتي في تمويلات سيادية وصفقات بقطاعات التطوير العقاري والتجارة والصناعة وخدمات التجزئة والطاقة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، ما يؤكد دوره المتنوع والمؤثر في دفع النمو الاقتصادي في المنطقة.

ونجح بيت التمويل الكويتي عبر ذراعه الاستثماري، شركة “بيتك كابيتال” في قيادة وترتيب إصدارات صكوك تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار أمريكي، لصالح حكومات ومؤسسات وشركات في مختلف القطاعات والدول، وأسست الشركة صندوقين عقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 145 مليون دولار أمريكي، وطرحت منتج التمويل بغرض التداول بالأسهم في بورصة الكويت، وأطلقت التطبيق الإلكتروني (KFH Wealth) لتميكن العملاء من متابعة ثرواتهم وتنفيذ معاملاتهم عن بُعد.

وعززت الخزانة للمجموعة أنشطتها، فتجاوز حجم التداولات بالعملات الأجنبية 165 مليار دولار أمريكي، وتوسعت خدمات ومنتجات المعادن الثمينة لتلبية طلب عملاء المجموعة المتزايد، بلغ إجمالي حجم محفظة استثمارات الصكوك للمجموعة أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 2.38 مليار دولار أمريكي في صكوك الاستدامة بنمو يزيد عن %30. وقد حققت محفظة تداول الصكوك الجديدة التي أطلقها بيت التمويل الكويتي تداولات بأكثر من 6.8 مليار دولار أمريكي في الأشهر التسعة الأولى، مما يؤكد دوره الفاعل كصانع سوق في هذا المجال.

وكثّف بيت التمويل الكويتي جهود الاستثمار في موظفيه، وتعزيز كفاءتهم، وتطوير قدراتهم، وقد حقق استبيان الارتباط الوظيفي السنوي على مستوى المجموعة لعام 2025، نتيجة مشاركة مميزة بلغت %91.

وقد ارتفعت نسبة العمالة الوطنية إلى %83.7، بما يعكس التزام البنك بتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها، إضافةً إلى إطلاق برامج تدريبية استهدفت مختلف المستويات الوظيفية بإجمالي 96,474 ساعة تدريبية لـ 2592 موظف.

وشهد العام عددًا من الإنجازات البارزة، ساهمت في دعم تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة الموظف والرضا الوظيفي، وحقّق بيت التمويل الكويتي إنجازًا جديدًا بالفوز بتسع جوائز من مجموعة “براندون هول” العالمية في مجالات الموارد البشرية والتعليم والتطوير.

وتأكيدًا لاستراتيجيتنا في تحقيق التحول الرقمي والاستثمار في التكنولوجيا المصرفية، وتعزيز البنى التحتية التقنية، وقواعد الأمن السيبراني، أطلقنا بنجاح عديدًا من الأنظمة، ومنها: أتمتة تحصيل بطاقات الائتمان، واحتساب وتوزيع الأرباح، وإصدار خطابات الاعتماد مع الفحص باستخدام الذكاء الاصطناعي، ونظام التعرف على الوجه وإدارة قوائم الانتظار، ونموذج كشف الاحتيال.

وطرحنا كذلك منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ومنافسة أبرزها: تطبيق رمز الاستجابة السريعة QR على خطابات الضمان، والبطاقة مسبقة الدفع الافتراضية، ومنصة إدارة الاستثمارات، والتمويل بضمان الذهب، والاتصال المجاني ببعض الفروع الخارجية، والتسعير الآني للعملات الأجنبية، وتمكين التداول عبر قنواتنا الإلكترونية، وخدمات الدفع للشركات باستخدام الهاتف النقال، فيما شملت جهود الرقمنة أعمال الإدارة القانونية والخدمات المالية الخاصة وعمليات الرقابة المالية.

وأسهمت مبادرات عمليات المجموعة بالأتمتة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة العمل، ودمج الابتكار التكنولوجي مع الخبرة التشغيلية في مجالات التمويل والبطاقات. ويُعد إدخال نظام الدفع “آفاق” وتنفيذ العمليات المؤتمتة باستخدام الروبوتات، من أبرز الإنجازات في مسيرة التحول الرقمي للعمليات.

ونهض التخطيط الاستراتيجي والمتابعة للمجموعة بدوره المحوري، في تحديث خطة الأعمال الاستراتيجية السنوية وضمان تنفيذها، عبر تطبيق بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard) وتعميم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، وأسهمت البحوث والاستشارات الشرعية في جهود تطوير المنتجات والخدمات، من خلال الدعم المهني والمشورة الشرعية، فكان لها أثر إيجابي بالغ الأهمية لأعمال المجموعة.

كما أتاحت عملية إعادة هيكلة جميع الأنشطة والأعمال المحلية في جميع أسواق بيت التمويل الكويتي، تحت مظلة مجموعة الخدمات المالية الخاصة وإدارة الثروات، الفرصة لطرح مبادرات جديدة منها المحافظ التي يديرها البنك نيابة عن العميل (Discretionary Portfolio Management)، إلى جانب توسيع المنتجات الخاصة بإدارة الثروات.

وقد أبدى عملاؤنا ثقةً وولاءً كبيرين في عديد من منتجاتنا مثل “حساب الذهب”، حيث سُجّل أعلى مستوى للمبيعات وعمليات الشراء منذ إطلاق الخدمة، بإجمالي تداول بلغ نحو 2.8 طن من الذهب، كما حققت محفظة الودائع الاستثمارية نموًا ملحوظًا بنسبة %4.9، ولقى منتج “التمويل بضمان الذهب” إقبالا كبيرًا، فيما عبرت الاستجابة لمنتج تمويل “زفافي” عن تميز هدفه المتمثل بتغطية متطلبات الزواج الأساسية، واستطعنا من خلال تحسين منصة (E-Corp) مواجهة الزيادة المطردة لعملائنا من الشركات في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي، وعبر القنوات الإلكترونية، قدمنا الشخصية الافتراضية “فهد” (AI Virtual Assistant) للرد على استفسارات العملاء لأول مرة بالكويت، مع تصميم جديد كليًا من تطبيق KFH online وأجهزة الصرف الآلي، وأضفنا الصفحة الشخصية للعميل (Customer Profile and Benefits) في تطبيق KFH online، وأطلقنا فرع Hybrid branch في مجمع الأفنيوز، ليجمع بين الخدمات المصرفية بشقيها الرقمي والبشري، واستخدمنا بنجاح نظام تحليل المحادثات الصوتية (Speech Analytics) للارتقاء بجودة خدمات مركز الاتصال، فيما أصبحت إدارة البحوث والاستشارات الشرعية تستفيد من “مساعد الهيئة الذكي” لتطوير آلية البحث الدقيق عن الفتاوى والردود الشرعية.

ونتيجة للنجاحات المتوالية على جميع الأصعدة، حصد بيت التمويل الكويتي ما يقارب 60 جائزة من جهات ومجموعات عالمية معنية بمتابعة أداء البنوك الكبرى حول العالم، وحافظ على تقييماته الإيجابية من وكالات التصنيف العالمية، وعزز ممارساته في مجال المسؤولية الاجتماعية بمساهمات عديدة، من أبرزها تقديم 15 مليون دينار كويتي لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب، وإنشاء الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، والمساهمة في حملة سداد مديونيّات الغارمين المتعثّرين.

وعلاوة على ما سبق، أجدد التأكيد بأن بيت التمويل الكويتي ماضٍ في استراتيجيته المؤسسية المتكاملة، ورؤيته المستقبلية القائمة على الاستدامة والابتكار والتفوق الرقمي، بما يحقق طموحات مساهميه وعملائه، وسيواصل خلال الفترة المقبلة اتخاذ قرارات وإصلاحات تعزز النمو واستدامة الربحية العالية، مع تدعيم أنشطته وحضوره قطاعيًا وجغرافيًا، وتسريع الجهود ليكون ضمن أكبر 100 بنك في العالم، وترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن أعمال المجموعة.

وفـى الختام يسـرني أن أرفـع أسـمى آيات الشكر والتقديـر إلـى مقـام حضرة صاحـب السمو أمير البلاد المفـدى الشـيخ مشـعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعـاه، وإلى سـمو ولى العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وإلى سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وكافـة الجهات الرقابية على دعمهم المتواصل للقطاع المصرفي الكويتي كمـا يتوجـه المجلـس أيضًا بالتحية والشـكر إلـى السادة المساهمين والعملاء الكرام، وإدارة البنك التنفيذية وجميع موظفيه، على ما أبدوه مـن جهود وتعاون خلال هـذا العـام.

الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، خالد يوسف الشملان: شهد عام 2025 استمرار ترسيخ بيت التمويل الكويتي لمكانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة عالمياً، مدفوعاً بأداء مالي وتشغيلي قوي، وتنفيذ منضبط لاستراتيجية واضحة المعالم، وتكامل وتناغم بين وحدات وبنوك المجموعة في الأسواق الرئيسية. وقد نجح البنك في مواءمة خطط النمو مع المتغيرات الاقتصادية، عبر توسيع أعماله الأساسية وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تبنّي التكنولوجيا المالية، والاستثمار المتواصل في رأس المال البشري، خاصة المواهب الوطنية، بما يضمن استدامة الريادة وتقديم قيمة متنامية.

الأداء المالي والتشغيلي

واصلت المجموعة تحقيق نتائج مالية قياسية ونمو مستدام في قطاعات الأعمال الرئيسية، مع تحسّن نوعي في الأداء التشغيلي. وسجلت المجموعة صافي أرباح للمساهمين لعام 2025، بلغت 632.1 مليون دينار كويتي، بنسبة نمو 5.0% مقارنة بالعام السابق 2024، وهي أرباح قياسية وتاريخية، والأعلى على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.

وارتفع صافي إيرادات التمويل لعام 2025 ليصل الى 1.3 مليار دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 11.5% مقارنة بالعام السابق 2024.

وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 1.2 مليار دينار كويتي بنسبة نمو بلغت 10.7% مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ رصيد مديني التمويل نحو 21.8 مليار دينار كويتي، بزيادة مقدارها 2.7 مليار دينار كويتي أو 14.4% عن العام السابق.

وبلغ رصيد إجمالي الموجودات 42.8 مليار دينار كويتي لعام 2025، بزيادة مقدارها 6.1 مليار دينار كويتي أو 16.5% عن العام السابق، إلى جانب الارتفاع في جميع المؤشرات المالية الرئيسية.

ركائز الاستراتيجية

تعتمد استراتيجية المجموعة على ثلاث ركائز رئيسية جرى تطويرها وتحديثها بصفة دورية لضمان مواءمة متطلبات السوق واحتياجات المساهمين، وهي: التحول الرقمي من خلال تحديث الأنظمة والمنصات ورفع جاهزية البنية التحتية، وتوسيع استخدام التحليلات المتقدمة، وبناء قدرات أتمتة شاملة تسهم في تسريع تقديم الخدمات وتقليل المخاطر التشغيلية، والتميّز في خدمة العملاء عبر تعزيز التجربة المصرفية، وإطلاق قنوات رقمية متكاملة، وتحسين زمن الإنجاز، وتطوير برامج ولاء ومزايا تنافسية لشرائح العملاء المختلفة في الأفراد والشركات، إضافة إلى تعزيز التناغم والتكامل على مستوى بنوك المجموعة من خلال توحيد الأنظمة والمنصات المشتركة، ومواءمة السياسات والإجراءات، وتبادل أفضل الممارسات، بما يعزز الابتكار ويحقّق كفاءة أعلى في الأداء.

كما أنشأ بيت التمويل الكويتي وحدة الخدمات المصرفية الدولية للمجموعة، وأطلق هوية بصرية موحدة “آفاق بلا حدود”، بما يعكس التوجّه للنمو المستدام والابتكار. وشهدت بنوك المجموعة في البحرين ومصر وتركيا والمملكة المتحدة تطوّرًا ملحوظًا في الأداء والخدمات، وتوسّعت مبادرات الربط التشغيلي والمالي، وتكامل كيانات المجموعة برؤية موحدة للمخاطر والأداء.

الاستدامة

واصل بيت التمويل الكويتي دمج معايير الاستدامة (ESG) في نماذج التشغيل والتمويل والاستثمار، وأصدر تقرير الاستدامة الخامس، وتقرير البصمة الكربونية الثالث، مؤكدًا التزامه بمواءمة أهدافه مع التوجهات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.

وعلى صعيد الأسواق المالية، وسّعت المجموعة استثماراتها في صكوك الاستدامة إلى نحو 2.38 مليار دولار في 2025 مقابل 1.81 مليار دولار في 2024، بارتفاع يفوق 30%، بما يعكس الدور القيادي في التمويل المستدام في أسواق التمويل الإسلامي.

كما واصل البنك ريادته في المسؤولية الاجتماعية من خلال عدة مبادرات استراتيجية أبرزها: المساهمة بـ 15 مليون دينار كويتي لبناء وتجهيز مركز لعلاج أمراض القلب والأبحاث التابعة لها في مستشفى مبارك الكبير، ودعم إنشاء الجناح العاشر في مركز علاج الإدمان، والإسهام في مبادرة استراتيجية لسداد مديونيات الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الشؤون، إلى جانب مساهماته المنتظمة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبرنامج دعم العمالة الوطنية ومعهد الدراسات المصرفية.

إنجاز وريادة

وقد جاءت إنجازات المجموعة خلال عام 2025 لتعكس قوة التنفيذ والانسجام عبر مختلف خطوط الأعمال، إذ عززت المجموعة ريادتها في أسواق الصكوك من خلال ذراعها الاستثماري “بيتك كابيتال”، التي رتبت وأدارت إصدارات تجاوزت قيمتها 29 مليار دولار لصالح حكومات ومؤسسات في عدد من الأسواق، فضلًا عن إصدارات محلية وإقليمية لمؤسسات مالية رائدة.

وأطلقت المجموعة صندوقين عقاريين في الولايات المتحدة بأكثر من 145 مليون دولار مع استثمارات نوعية تستهدف تحقيق دخل مستقر وتعزيز قيمة الأصول.

ونجح بيت التمويل الكويتي في إصدار صكوك مضاربة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 850 مليون دولار أمريكي، في صفقة شهدت إقبالاً استثنائياً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، أي ما يعادل ضعفي الحجم المستهدف ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في الكويت من حيث الحجم.

كما نجح في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، وفاق حجم الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين. وتأتي هذه الإصدارات في إطار استراتيجية البنك لتعزيز قاعدة رأس المال، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة القدرة على دعم المشاريع التنموية في الكويت.

أما في الخدمات المصرفية للشركات، فقد قاد بيت التمويل الكويتي مجموعة من صفقات التمويل الكبرى داخل الكويت، أبرزها توقيع أكبر اتفاقية تمويل مقومة بالدينار بقيمة 1.5 مليار دينار لمؤسسة البترول الكويتية، حيث بلغت حصة التمويل الإسلامي من الاتفاقية 675 مليون دينار، منها 405 ملايين دينار تمثل حصة بيت التمويل الكويتي الشريك الاستراتيجي الأول للقطاع النفطي، إلى جانب تمويلات للبنية التحتية والطاقة.

وعلى صعيد التجربة الرقمية والابتكار، نفّذ عملاء بيت التمويل الكويتي أكثر من 600 مليون عملية مصرفية رقمية خلال عام 2025، الأمر الذي يعكس ثقتهم ويؤكد ريادة البنك في تقديم حلول مصرفية تواكب المستقبل، فقد وسعت المجموعة خدمات KFHOnline، كما طورت خصائص تطبيق eCorp للشركات وبرامج الولاء KFH Rewards.

وفي مجال رأس المال البشري، عزز بيت التمويل الكويتي مكانته بحصوله على 9 جوائز من «براندون هول» عن برامج التطوير والاستقطاب والتعلم، مدفوعًا بمبادرات لتمكين المواهب الوطنية وبرامج لدمج أصحاب الهمم وحملات توعوية داخلية. كما استمرت المجموعة في تعزيز حضورها عبر الاعترافات والتصنيفات الدولية، إذ حصدت نحو 60 جائزة من مؤسسات عالمية مرموقة مثل “يورومني” و”غلوبل فايننس” و”ميد” و”إيميا فاينانس”، وتصدّر البنك قائمة مجلة “ذي بانكر” كأفضل البنوك أداءً في الكويت لعام 2025.

نظرة مستقبلية

سيمضي بيت التمويل الكويتي قُدُمًا في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي وتحقيق نموٍ مستدام، مع الاستمرار في ابتكار المنتجات والخدمات المصرفية وتعميق التكامل بين وحدات المجموعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتنمية رأس المال البشري باعتباره ركيزة النجاح الأولى. وسنواصل دمج الاستدامة في جميع العمليات، وتعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، وتكثيف الشراكات المؤسسية والمجتمعية وتوسيع تمويلات الاستدامة وأدواتها في أسواق التمويل الإسلامي.

شكر وتقدير

وفي الختام يسـرني أن أرفـع أسـمى آيات الشكر والتقديـر إلـى مقـام حضرة صاحـب السمو أمير البلاد المفـدى الشـيخ مشـعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعـاه، وإلى سـمو ولي العهد الشيخ صباح الحمد الخالد الصباح، وإلى سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح، كما أتقدم بالشكر إلى بنك الكويت المركزي وكافـة الجهات الرقابية، وإلـى السادة المساهمين وعملاء البنك، والإدارة التنفيذية وجميع موظفي المجموعة، على ما أبدوه مـن جهد وتعاون خلال هـذا العـام.

م. اسم العضو العضوية 1 السيد/ حمد عبدالمحسن المرزوق عضو غير مستقل- رئيس مجلس الادارة 2 السيد/ عبدالعزيز يعقوب النفيسي عضو غير مستقل- نائب رئيس مجلس الادارة 3 السيد/ خالد سالم النصف عضو غير مستقل 4 السيد/ معاذ سعود العصيمي عضو غير مستقل 5 السيد/ فهد علي محمد ثنيان الغانم عضو غير مستقل 6 السيد/ محمد ناصر الفوزان عضو غير مستقل 7 الهيئة العامة للاستثمار وتمثلها السيدة/ حنان فارس الفارس عضو غير مستقل 8 المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويمثلها السيد/ عبدالله فلاح المديرس عضو غير مستقل 9 الهيئة العامة لشئون القصر بالتحالف مع الأمانة العامة للأوقاف وتمثلهما السيدة/ علياء فهد الصقر عضو معيَّن غير مستقل 10 الهيئة العامة للاستثمار ويمثلها السيد/ ناصر عبداللطيف الروضان عضو معيَّن غير مستقل 11 الشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح عضو مستقل 12 السيد/ رشيد محمد المعراج عضو مستقل 13 السيد/ مازن محمد محمود مدوه عضو مستقل 14 السيد/ أحمد علي القاضي عضو مستقل

وعقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعا بعد الجمعية العمومية، حيث تم تزكية حمد المرزوق رئيسا للمجلس، وعبدالعزيز النفيسي نائبا للرئيس.

والأعضاء الذين انتهت فترة عضويتهم هم:

صلاح عبد العزيز المريخي- ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار أحمد مشاري الفارس نور الرحمن عابد أحمد عبد الله العمر

