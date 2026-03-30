وزيرة الشؤون تؤكد أهمية تكامل الجهود للارتقاء بخدمات ذوي الإعاقة

وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة خلال اجتماع تنسيقي مع قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة اليوم الاثنين عقب اجتماع تنسيقي عقدته مع قيادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لمتابعة تطوير منظومة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وأضافت الحويلة أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق منهجية واضحة قائمة على المؤشرات والبيانات الدقيقة بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة.

ولفتت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات الصلة وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع والخطط المعتمدة لا سيما في مجالات التأهيل والدمج المجتمعي وتطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت ضرورة الالتزام بالحوكمة والشفافية في الإجراءات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات واستدامتها مشددة على دعمهم لكافة المبادرات التي تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في المجتمع.

وبينت أهمية المتابعة المستمرة وتقييم الأداء بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المنشودة ويعزز تنفيذ الكويت لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه سير العمل إضافة إلى الخطط والمشاريع الجاري تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير الخدمات حيث تم بحث سبل معالجتها ووضع الحلول المناسبة لها ضمن إطار زمني محدد.