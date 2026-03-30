سمو أمير البلاد يستقبل وزير العدل ورئيس وأعضاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم وبحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء معالي وزير العدل ناصر يوسف السميط حيث قدم لسموه رعاه الله رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتورة رنا عبدالله الفارس ونائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد الدكتور ماجد محمد الديحاني والسادة أعضاء مجلس أمناء الهيئة كل من رانيه غازي الفليج والدكتور عبدالله نايف الدبوس وضي عصام العتيبي حيث أدوا القسم أمام سموه حفظه الله وذلك بمناسبة صدور المرسوم الأميري بتعيين مجلس إدارة الهيئة الجديد.