جامعة الكويت: عقد اختبارات القبول للمتقدمين لبرامج الدراسات العليا عن بعد

جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت ممثلة بكلية الدراسات العليا عن عقد اختبارات القبول للمتقدمين للعام الجامعي 2026 / 2027 (عن بعد) وذلك عبر برامج الاختبارات المعتمدة لدى الجامعة في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وحرصا على سلامة المتقدمين وضمان استمرار إجراءات القبول.

وأوضحت الجامعة في بيان لها اليوم الاثنين أن اختبارات القبول ستعقد خلال الفترة من 5 إلى 14 أبريل المقبل وفق الجداول المحددة لكل برنامج دراسي مبينة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها بتطبيق الإجراءات التي تحقق السلامة وتضمن سير الاختبارات بكفاءة.

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين من خلال لجان برامج الدراسات العليا لتزويدهم بكافة التفاصيل المتعلقة بآلية الاختبارات والتعليمات الخاصة بها داعية جميع المتقدمين إلى متابعة قنوات التواصل الرسمية لجامعة الكويت والالتزام بالإرشادات المعلنة.