مديرة الشؤون المؤسسية في "طلبات الكويت أمل بوخمسين

في إطار التزامها المستمر بتطوير التعليم التكنولوجي في الكويت، نظّمت شركة طلبات، المنصة الرائدة في خدمات التوصيل والطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، زيارتها الثانية ضمن برنامج Next Tech Gen في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST).

وتُعد مبادرة Next Tech Gen أحدث ركائز استراتيجية “طلبات” للمسؤولية المجتمعية الموجهة نحو قطاع التعليم، حيث تهدف إلى تمكين الكفاءات الطلابية الواعدة وتأهيلها لقيادة المشهد التكنولوجي المستقبلي في الكويت. ومن خلال سلسلة زيارات شهرية منظمة للمؤسسات التعليمية والأكاديمية، تتيح المبادرة منصة تفاعلية يشارك من خلالها نخبة من قادة وخبراء الشركة رؤاهم التطبيقية في مجالات تقنية حيوية، بدءاً من تطوير المنتجات والبيانات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي، و الأتمتة، والمنصات الرقمية، والاستراتيجيات التسويقية.

وفي ثاني فعاليات البرنامج، عقدت “طلبات” جلسة تفاعلية بحضور 160 مشاركاً، من طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا يتطلعون للعمل في القطاع التقني.

وتعقيباً على الفعالية، صرّحت أمل بوخمسين ، مديرة الشؤون المؤسسية في “طلبات الكويت” قائلة: “انطلاقاً من التفاعل الكبير الذي شهدناه خلال إطلاق مبادرة Next Tech Gen، يُسعدنا نقل البرنامج إلى رحاب جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. وأضافت: “لقد ركزنا خلال هذه الجلسة على دور البيانات في صياغة استراتيجيات التسويق وتوجيه القرارات والأعمال، وتمكين الطلبة من فهم الجانب التطبيقي للمنصات الرقمية الكبرى عن قرب”.

“طلبات” تستضيف الفعالية الثانية لـ”Next Tech Gen” في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

من جانبه، قالت حوراء الصالح نائب رئيس نادي التسويق في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: “منحت استضافة الفعالية الثانية لمبادرة Next Tech Gen طلبتنا تجربة عملية قيمة قربتهم من مجال عملهم المستقبلي. ونحن في الجامعة حريصون على توفير بيئة تعليمية متطورة تجهز الطلبة بالمهارات اللازمة للنجاح، لذا نعتز بالتعاون مع روّاد السوق مثل “طلبات”، حيث تسهم خبراتهم في إغناء الدراسة النظرية وتحفيز الطلبة على تحقيق طموحاتهم بكل ثقة”.

وركزت الجلسة التي قدّمها خبراء “طلبات” على مسيرة الشركة الممتدة لأكثر من عقدين من الزمن، والتي تحولت خلالها من تطبيق محلّي لطلب الطعام إلى شركة تكنولوجية إقليمية رائدة في الحلول القائمة على البيانات. وبالإضافة إلى استعراض قصة نجاح الشركة، سلّطت الفعالية الضوء على دور البيانات في توجيه استراتيجيات التواصل التسويقي، ودعم اتخاذ القرارات المؤسسية المبنية على أسس معرفية ودقيقة.

وانطلاقاً من رؤيتها التي تضع الكوادر البشرية أولاً، استعرض فريق “طلبات” تنوع المهارات والمواهب التي تقود نجاح الشركة، مع تسليط الضوء على الفرص الوظيفية والمسارات المهنية الواسعة المتاحة لديها. كما اعتمدت الجلسات على عرض أمثلة واقعية وحوارات مفتوحة، مما ساعد على تحقيق استفادة حقيقية وتفاعل مباشر مع الطلبة.

وتدعم هذه المبادرة رؤية الكويت 2035 من خلال تعزيز القدرات الرقمية المحلية والاستثمار في الكوادر الوطنية. وباعتبارها برنامجاً مستداماً لتبادل المعرفة، تتماشى مبادرة Next Tech Gen مع استراتيجية “طلبات” الشاملة للمساهمة في تطوير المنظومة التكنولوجية المتنامية في البلاد.