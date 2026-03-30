أمين عام الجامعة العربية يدين الاعتداءات الإيرانية على محطات الكهرباء والتحلية بدولة الكويت

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة اليوم الاثنين الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت والتي استهدفت محطات الكهرباء وتحلية المياه واصفا إياها بأنها “اعتداءات آثمة”.

وجدد أبوالغيط في بيان تأكيد أن “أي اعتداء عسكري إيراني على أي دولة عربية مهما كان شكله أو حجمه مرفوض ومستنكر بشكل قاطع”.

وشدد على ان استهداف ايران للمنشآت الحيوية المدنية مثل شبكات المياه ومرافق الطاقة والكهرباء ومراكز النقل إلى جانب استهدافها المناطق السكنية وترويع المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئه الراسخة ويرقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن النظام الإيراني سيتحمل التداعيات الكاملة لهذه الأفعال بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عنها.

وطالب أبو الغيط بضرورة التزام إيران الفوري بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2817) كاملا ووقف اعتداءاتها على الدول العربية.