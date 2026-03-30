الأمين العام لمجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني الغاشم على معسكر للجيش الكويتي

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الاثنين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على معسكر تابع للقوات المسلحة الكويتية والذي أدى إلى إصابة عشرة من منتسبيها.

وقال البديوي في بيان صحفي ان هذا الاعتداء الإيراني الغادر دليل صارخ على نية ايران العدائية تجاه دولة الكويت ودول مجلس التعاون ويمثل انتهاكا جسيما لسيادة دولة الكويت وتعديا صارخا على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الكويتية كما يعتبر تصعيدا خطيرا يمس أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد في هذا الصدد تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الكويت ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل داعيا الله عز وجل أن “يحفظ الكويت وشعبها من كل سوء”.