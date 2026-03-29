البحرين تدين وتستنكر بشدة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت

وزارة الخارجية البحرينية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأحد عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أراضي دولة الكويت الشقيقة وأسفرت عن إصابة عشرة من منتسبي القوات المسلحة الكويتية فضلا عن استهداف مطار الكويت الدولي وعدد من المنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية.

وأضافت الوزارة في بيان أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي.

وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها مشيدة بيقظة وكفاءة القوات المسلحة الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي لهذه الهجمات العدائية الغادرة وغير المبررة.

وأعربت عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ولدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دول المنطقة وشعوبها المسالمة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 38/61 بما يعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.