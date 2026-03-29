هيئة الغذاء الكويتية تؤكد توفر المواد الغذائية بشكل كاف والجاهزية لضمان انسيابيتها والرقابة الصارمة لسلامتها

أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الأحد توفر المواد الغذائية في السوق المحلية “بشكل كاف” وجاهزية فرقها المعنية للتعامل مع كافة الشحنات الواردة إلى البلاد على مدار الساعة بما يضمن انسيابيتها وسط “رقابة صارمة” للتأكد من سلامتها.

وقالت نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع في (هيئة الغذاء) الدكتورة شيماء العصفور إن العمل جار على قدم وساق لضمان انسيابية دخول المواد الغذائية إلى السوق الكويتية.

وأضافت العصفور في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن منافذ ومختبرات (هيئة الغذاء) تعمل على مدار الساعة لاستقبال وفحص المواد الغذائية والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية انطلاقا من دورها الحيوي في حماية الصحة العامة وتوفير بيئة غذائية آمنة ومستقرة.

بدوره طمأن نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة في (هيئة الغذاء) الدكتور سعود الجلال الجميع إلى “توفر المواد الغذائية بشكل كاف” مؤكدا في الوقت نفسه “تكثيف الجهود الرقابية”.

وأوضح الجلال أن الفرق المعنية في (هيئة الغذاء) وبتوجيهات من وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج تكثف جولاتها التفتيشية على جميع الأسواق المركزية ومصانع الأغذية للتأكد من “ضمان سلامة المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين والمقيمين”.

وأفاد بأن الجولات التفتيشية تشمل مراقبة دقيقة لطرق تخزين المواد الغذائية في أفرع التموين والجمعيات التعاونية ومصانع الأغذية.