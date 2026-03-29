وزراء الخارجية العرب يوافقون بالإجماع على تعيين نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية

نبيل فهمي

وافق وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد بالإجماع على تعيين مرشح مصر وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي أمينا عاما لجامعة الدول العربية خلفا للأمين العام الحالي للجامعة أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته أواخر يونيو المقبل.

جاء ذلك في قرار صدر خلال أعمال الدورة الوزارية ال165 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين.

وقرر المجلس الوزاري رفع هذا القرار إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية لاعتماده.

وكانت مصر تقدمت في فبراير الماضي بترشيح نبيل فهمي البالغ من (75 عاما) لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي فترته الثانية في 30 يونيو المقبل.

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية في حكومة حازم الببلاوي في عام 2013 كما شغل منصب السفير المصري لدى واشنطن من عام 1999 وحتى 2008.