الكهرباء: منظومتا الكهرباء والماء مستقرتان وتحت السيطرة

المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة حياة

أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن منظومتي الكهرباء والماء مستقرتان وتحت السيطرة وذلك بالرغم من الأضرار التي لحقت ببعض مكونات الشبكة الكهربائية نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات التصدي التي تقوم بها الدفاعات الجوية.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندسة فاطمة حياة اليوم الأحد خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وبينت حياة أنه “مع استمرار العدوان الإيراني الآثم على بلدنا الحبيب الكويت تضررت مؤخرا سبع خطوط هوائية لنقل الطاقة الكهربائية في مناطق متفرقة من البلاد متأثرة بشظايا وقد تم إصلاح أربع خطوط منها وإعادتها في الخدمة في أقل من 24 ساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالدولة كما تم في اليوم التالي إصلاح خطين إضافيين”.

وأوضحت أنه بذلك ارتفع عدد الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية المتأثرة بالشظايا إلى 22 خطا تم إصلاح 20 منها فيما يجري العمل على استكمال إصلاح الخطين المتبقيين.

وأشارت إلى خزان الوقود في محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه الذي تعرض لأضرار خلال الأسابيع الماضية اذ جاري إصلاحه من قبل الفرق الفنية المختصة مبينة أنه نظرا لحجم الأضرار سيتطلب وقتا أطول لاستكمال التأهيل.

وقالت إن الوزارة تؤكد التزامها بالشفافية وتعزيز الثقة مع المواطنين والمقيمين من خلال التواصل المستمر عبر قنواتها الرسمية بما يضمن إيصال المعلومات الدقيقة داعية الجميع إلى متابعة حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن الكهرباء والماء وعدم الالتفات لأي شائعات.

وأكدت أن الجميع شركاء في الحفاظ على الموارد الوطنية وأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء يمثل مسؤولية مشتركة تسهم في دعم منظومتي الكهرباء والماء واستدامة الخدمات.

وأعربت عن شكر وتقدير (الكهرباء والماء) لجميع الكوادر الوطنية بالوزارة الذين يواصلون العمل على مدار الساعة بروح عالية من المسؤولية والمهنية لزيادة موثوقية منظومتي الكهرباء والمياه كما ثمنت التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية وكافة الجهات ذات الصلة بما يجسد التكامل الحكومي الفاعل ويعزز كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف.

وسألت الله تعالى أن تبقى الكويت دار أمن وأمان ورخاء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.