الداخلية: التعامل مع 11 بلاغا بسقوط شظايا خلال ال24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 11 بلاغا مرتبط بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية العدوان إلى 599 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم الوزارة العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب أن صافرات الإنذار جرى تشغيلها خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 12 صافرة إنذار إذ بلغ عدد مرات تشغيلها من بداية العدوان 158 مرة.

واستعرض مقطعا مرئيا بشأن جهود فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع بلاغات سقوط الشظايا أو الأجسام خارج منطقة التهديد.

وأكد العميد بوصليب أن الأمن يبدأ من تعاون المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية عبر الوعي في التعامل مع المعلومات مشددا على أن مسؤوليتهم اليوم هي تحري الدقة وعدم تداول أو إعادة نشر أي أخبار غير موثوقة لما لها من ضرر على الجهود الأمنية وتأثيرها على استقرار الأوضاع. ودعا الجميع إلى الالتزام بالرجوع إلى المصادر الرسمية فقط والتعامل بوعي ومسؤولية لما تمثله هذه الخطوات من تعزيز للأمن ودعم لاستقرار البلاد منبها بأن نشر أو ترويج الأخبار غير الصحيحة يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفق القوانين المعمول بها.