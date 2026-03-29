الدفاع: رصدنا وتعاملنا مع 14 صاروخا باليستيا معاديا و12 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 14 صاروخا باليستيا معاديا و12 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم (الدفاع) العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي إنه نتج عن ذلك استهداف أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة بعدد منها ما أسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة “وهم يتلقون العلاج اللازم إضافة إلى أضرار مادية في الموقع”.

وأضاف أنه نتج أيضا عن ذلك استهداف مستودعات إحدى الشركات اللوجيستية الخاصة ما تسبب بأضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وذكر العقيد الركن العطوان أن إجمالي ما تم رصده من التهديدات الجوية المعادية منذ بدء العدوان الآثم بتاريخ 28 فبراير الماضي بلغ 307 صواريخ باليستية وعدد 2 من الصواريخ الجوالة و616 طائرة مسيرة.

وأكد مواصلة منتسبي القوات المسلحة أداء واجباتهم الوطنية بمستوى عال من الجاهزية والانضباط والتزامهم الثابت بتنفيذ مهامهم في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وسأل الله تعالى أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.