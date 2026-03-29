وزيرة الشؤون تبحث تطوير الخدمات الإلكترونية ونظام الميكنة والتحول الرقمي في هيئة ذوي الإعاقة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

بحثت وزيرة الشؤون الإجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد مع المدير العام للهيئة الدكتورة دلال العثمان مستجدات نظام الميكنة ومسارات التطوير التكنولوجي لدعم التحول الرقمي.

وذكرت (الشؤون) في بيان صحفي أنه تم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي الشركة المعنية استعراض آليات تحديث الأنظمة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تسهيل المعاملات وتسريع إنجازها ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضحت أنه تم مناقشة خطط التوسع في الخدمات الرقمية بما يضمن تقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة للمستفيدين ومواكبة أحدث التقنيات.

وأكدت الحويلة أهمية الاستمرار في تطوير الأنظمة الإلكترونية وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات المعنية بما يخدم مصلحة ذوي الإعاقة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم مشددة على ضرورة الالتزام بالعقود المبرمة وتسريع مدة التنفيذ وإنجاز البنود الخاصة بها وفق الجداول الزمنية المحددة.

ودعت إلى متابعة أداء الشركات المنفذة وعدم التهاون في حال وجود تقصير بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وفق أعلى معايير الجودة.