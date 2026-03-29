وكيل وزارة الدفاع يبحث مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج سبل تعزيز التعاون المشترك

وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح لدى استقباله المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو بمناسبة زيارته للبلاد

بحث وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح اليوم الأحد مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي لا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية بما يسهم في مواجهة التحديات الراهنة وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع عقب استقبال الشيخ الدكتور عبدالله الصباح في مقر الوزارة للمبعوث الخاص للإتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج بمناسبة زيارته للبلاد ترافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الكويت آن كويستينن.

وأكد الشيخ عبدالله الصباح وفق البيان حرص دولة الكويت على ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك مشيدا بمستوى التعاون القائم.

وذكر البيان أن الجانبين تناولا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وحضر الاجتماع رئيس هيئة التسليح والتجهيز العميد الركن خليفة دعيج الصباح والوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة الدكتور وائل ناصر الصباح إلى جانب عدد من ممثلي وزارة الخارجية.