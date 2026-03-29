رئيس مركز "حالات الطوارئ" الخليجي يبحث مع مدير "هيئة البيئة" بالتكليف التداعيات البيئية بالمنطقة

بحث رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري اليوم الأحد بمقر المركز مع المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالتكليف نوف بهبهاني سبل تعزيز التعاون المشترك ومناقشة التداعيات البيئية والأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأكد المري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والهيئة في دولة الكويت مشددا على أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة لتبادل المعلومات وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان سرعة الاستجابة تجاه أي تهديدات بيئية قد تؤثر على أمن واستقرار دول المنطقة.

وأضاف أن هذا اللقاء يشكل فرصة مثمرة لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في إدارة الأزمات البيئية وتنسيق الجهود لتعزيز قدرات الإنذار المبكر بما يعكس تطلعات قادة دول مجلس التعاون في توحيد العمل المشترك لحماية بيئتنا الخليجية من كافة المخاطر.

واطلع الجانبان خلال الزيارة على آليات عمل المركز في تحليل المخاطر الإقليمية وتفعيل خطط الاستجابة السريعة مع التأكيد على أهمية الربط التقني وتبادل البيانات اللحظية لاتخاذ قرارات علمية دقيقة لمواجهة أي تداعيات محتملة.

وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق الفني والتقني ورفع مستوى الجاهزية والخطط الاستباقية لحماية النظم البيئية البحرية والبرية بما يكفل التعامل بكفاءة عالية مع مختلف السيناريوهات البيئية المعقدة في المنطقة.