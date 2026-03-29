وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج آخر التطورات في المنطقة

وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج آخر التطورات في المنطقة
س
س

‏استقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه جرى خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات حول ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة للعدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وما يترتب عليه من انعكاسات خطيرة وتداعيات مقلقة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية المتينة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة الكويت بالاتحاد الأوروبي.

