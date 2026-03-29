جامعة الكويت: تأجيل اختبار القدرات الأكاديمية المقرر عقده في 4 أبريل المقبل بسبب الأوضاع الراهنة

جامعة الكويت

أعلنت جامعة الكويت ممثلة بمكتب مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية للتقييم والقياس تأجيل اختبار القدرات الأكاديمية المقرر عقده في 4 أبريل بسبب الظروف الراهنة.

وأوضحت الجامعة في تصريح لها اليوم الاحد أن جميع الطلبة المسجلين في هذا الاختبار سيحتفظ بحقهم في هذه المحاولة ولن يتم احتسابها ضمن عدد محاولاتهم مؤكدة أنه سيكون بإمكانهم التقدم للاختبار (بدون دفع رسوم الاختبار مرة اخرى) خلال الفترات المقبلة التي ستطرحها الجامعة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات المتاحة لاحقا ليتمكن الطلبة من التسجيل فيها في حينه.

ودعت الراغبين بالتواصل معها إلى زيارة الموقع الرسمي للجامعة عبر الإنستغرام @cemvpaa أو خدمة ساعدني https://cemapp.ku.edu.kw/helpme.