ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اليوم السبت مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم بالإضافة إلى مخاطره على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الهندي.

وقالت (واس) إن رئيس الوزراء الهندي جدد خلال الاتصال إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية وتمس سيادتها.