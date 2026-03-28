الإطفاء: إخماد حريق خزانات وقود مطار الكويت الدولي وعمليات المكافحة استمرت 58 ساعة متواصلة

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

أعلنت قوة الإطفاء العام سيطرة وإخماد فرق قوة الإطفاء العام بمساندة فرق إطفاء الجيش الكويتي والحرس الوطني وقطاع النفط الحريق الذي اندلع في خزانات وقود مطار الكويت الدولي جراء استهدافه بطائرات مسيرة معادية إذ استمرت عمليات المكافحة لمدة 58 ساعة متواصلة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم (الإطفاء) العميد محمد الغريب اليوم السبت خلال الإيجاز الإعلامي بشأن آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت إن الخسائر اقتصرت على الأضرار المادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأضاف العميد الغريب أن (الإطفاء) تعاملت منذ بداية هذا العدوان مع 82 بلاغا غير اعتيادي شملت حرائق ناتجة عن شظايا أو استهداف مباشر إلى جانب تنفيذ مهام الاستعداد وتأمين المواقع في مختلف أنحاء البلاد.

وذكر أن (الإطفاء) واصلت خلال الـ24 ساعة الماضية أداء مهامها في التعامل مع الحرائق الناتجة عن الاستهداف المباشر للطائرات المسيرة المعادية أو الصواريخ أو نتيجة سقوط الشظايا إثر تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت منشآت حيوية من قبل العدوان الإيراني الآثم.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب أو محاولة التعامل مع الحرائق أو الأجسام الغريبة الناتجة عن سقوط الشظايا لما قد تمثله من خطر بالغ على الأرواح خاصة مع احتمال احتوائها على مواد شديدة الاشتعال أو الخطورة.

ودعا إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ رقم (112) وترك التعامل معها لفرق قوة الإطفاء العام حفاظا على سلامة الجميع مؤكدا أن جميع منتسبين (الإطفاء) يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل يقظة وإخلاص مستمرين في تنفيذ مهامهم بعزم واضعين حماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي فوق كل اعتبار.

وسأل الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت فجر الأربعاء الماضي أن طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح.