الداخلية: اعتراض وإسقاط 3 طائرات “درون” خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم السبت تمكن القوات الخاصة وبدعم وتنسيق مع الدفاع الجوي من رصد واعتراض وإسقاط ثلاث طائرات (درون) داخل المجال الجوي عبر عمليات نوعية ودقيقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر العميد بوصليب أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع تسعة بلاغات مرتبطة بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية العدوان إلى 588 بلاغا.

واستعرض مقطعا مرئيا بشأن جهود القوات الخاصة في التعامل مع طائرات (درون) إضافة إلى بلاغات سقوط الشظايا أو الأجسام خارج نطاق التهديد من قبل فرق التخلص من المتفجرات.

وعبر عن شكر وزارة الداخلية على التفاعل والاستجابة للمهلة الاستثنائية والأخيرة بشأن تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات مؤكدا أنها تحث كل من لديه أسلحة غير مرخصة على سرعة تسليمها وذلك قبل انتهاء المهلة القانونية بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء المقبل الموافق 1 أبريل 2026.

وسأل الله العلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان ويدفع عنها كل سوء.