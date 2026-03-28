الدفاع: قواتنا المسلحة رصدت وتعاملت مع 15 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

قالت وزارة الدفاع الكويتية إن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 15 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية مبينة أنه نتج عن ذلك استهداف محيط مطار الكويت الدولي بعدد منها ما أسفر عن “أضرار كبيرة في نظام الرادار دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم (الدفاع) العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي اليوم السبت بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر أن إطفاء الجيش الكويتي شارك في دعم ومساندة جهود قوة الإطفاء العام في مكافحة الحريق الذي نشب جراء العدوان الآثم على خزانات الوقود التابعة لمطار الكويت الدولي والسيطرة عليه.

وبين العقيد الركن العطوان أن قوة الواجب (غيث) نفذت عددا من مهام الدعم والإسناد استجابة لمجموعة من البلاغات والحالات الطارئة في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد خلال اليومين الماضيين.

وأكد مواصلة القوات المسلحة تنفيذ مهامها وواجباتها الوطنية بأعلى درجات الجاهزية واليقظة عبر منظومة متكاملة للرصد والمتابعة والتعامل مع مختلف التهديدات بالتنسيق والتعاون الكامل مع الجهات العسكرية والأمنية وجهات الدولة بما يعزز أمن البلاد ويحفظ استقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف أن رجال القوات المسلحة يقفون بعزيمة راسخة ومعنويات عالية مؤكدين جاهزيتهم الدائمة والتزامهم الثابت بالدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره سائلا الله عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت في وقت سابق اليوم أن مطار الكويت الدولي تعرض لعدة هجمات بطائرات مسيرة دون تسجيل أي إصابات بشرية فيما اقتصرت الخسائر على أضرار مادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) عبدالله الراجحي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في نظام الرادار الخاص بالمطار.