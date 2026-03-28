بلدية الكويت: تمديد فترة إقفال مزايدة مشروع “برايح سالم” إلى 4 مايو المقبل

أعلنت بلدية الكويت عن تمديد فترة الإقفال للمزايدة الخاصة بإدارة وتشغيل واستغلال مشروع (برايح سالم) في منطقة السالمية وذلك حتى الرابع من شهر مايو 2026.

وأوضحت نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع بالبلدية ميساء بوشهري في بيان صحفي أن مشروع (برايح سالم) يعد منصة نوعية لتوفير مساحات تأجيرية مهيأة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرصة وظيفية وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

وأضافت بوشهري أن بلدية الكويت قررت تمديد موعد الاقفال لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات الراغبة بالتقدم لتولي أعمال إدارة وتشغيل المشروع.

