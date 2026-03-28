وزير الصحة يقوم بزيارة مصاب من منتسبي الجهات الأمنية في مستشفى الصباح

قام وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم السبت بزيارة إلى مستشفى الصباح للاطمئنان على الحالة الصحية لأحد منتسبي الجهات الأمنية الذي أدخل إلى المستشفى في وقت سابق إثر إصابة تعرض لها أثناء تأدية واجبه الوطني في أحد المواقع داخل دولة الكويت نتيجة الاعتداءات التي شهدتها البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الوزير العوضي اطلع على تفاصيل الخطة العلاجية ومسار الحالة الصحية حيث جرى استعراض الإجراءات الطبية المتخذة من قبل الفريق المعالج والتأكيد على تكامل الجهود الطبية والتخصصية لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية وفق أعلى المعايير المهنية المعتمدة.

وقال الفريق الطبي وفق البيان إن الحالة شهدت تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية إذ تم رفع أجهزة التنفس الصناعي بنجاح وبدأ المريض مرحلة التعافي التدريجي تمهيدا للانتقال إلى برنامج التأهيل الطبي في مؤشر إيجابي يعكس كفاءة التدخلات العلاجية وجودة الرعاية الصحية المقدمة.

وأضافت الوزارة أن هذه الزيارة تأتي ضمن نهج ميداني متواصل لمتابعة الحالات ذات الأولوية والتأكد من جاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع مختلف السيناريوهات بما يعزز من كفاءة الاستجابة الصحية الوطنية في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت أن هذه المتابعة تعكس التقدير المؤسسي للدور الذي يضطلع به منتسبو الجهات الأمنية في حماية الوطن وصون استقراره إلى جانب الإشادة بجهود الكوادر الطبية والفنية والإدارية في وزارة الصحة وما يبذلونه من عمل مهني متواصل يجسد روح المسؤولية الوطنية والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة.