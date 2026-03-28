بنك الخليج يستأنف سحوبات حساب “مليونير الدانة”.. المؤجلة والجديدة

مليونير الدانة

بعد استيفائه جميع المتطلبات الرقابية، وحصوله على موافقة بنك الكويت المركزي، يعود بنك الخليج لصناعة المليونيرات مجددًا، ويستأنف إجراء سحوبات حساب «مليونير الدانة» المؤجلة والجديدة، حيث سيقوم بالإعلان عن 272 فائزاً في السحوبات المؤجلة لعام 2025، بقيمة إجمالية تقارب 3.3 ملايين دينار كويتي.

ووفقًا للجدول المعتمد، ستبدأ السحوبات المؤجلة اعتباراً من تاريخ 8 أبريل المقبل، بالإعلان عن 270 فائزاً في السحوبات الشهرية وربع السنوية، يحصل كل فائز منهم على جائزة نقدية بقيمة 1,000 دينار كويتي، يلي ذلك الإعلان عن الفائز بجائزة المليون دينار كويتي، على أن تُختتم السحوبات بالإعلان عن الفائز بالجائزة السنوية الكبرى البالغة 2,000,000 دينار كويتي، والتي تُعد أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم وفقًا لتصنيف موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج فيصل العدساني

وفي هذا الإطار، قال فيصل العدساني نائب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك الخليج: “يأتي استئناف سحوبات حساب مليونير الدانة بعد استيفاء كافة المتطلبات الرقابية والتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص، ويسعدنا العودة إلى مواصلة دورنا في تحقيق أحلام عملائنا ومكافأتهم على ثقتهم المستمرة بالبنك”.

وأضاف: «لقد قمنا بتطوير نظام السحوبات وفق أحدث الممارسات العالمية، وبما يضمن أعلى مستويات الأمان والدقة، وذلك تحت إشراف مدققين خارجيين مستقلين، تأكيدًا على التزامنا بتطبيق أفضل معايير الحوكمة، إذ قام البنك بتعيين شركة RSM كمدقق خارجي، فيما ستخضع جميع السحوبات للتدقيق والمراجعة من قبل شركة أخرى تتولى متابعة وتدقيق كافة سحوبات البنوك.

رئيس التسويق في بنك الخليج نجلاء العيسى

ومن جهتها، قالت نجلاء العيسى، رئيس التسويق في بنك الخليج: يمثل استئناف سحوبات حساب مليونير الدانة محطة مهمة لنا، ليس فقط على مستوى المنتج، بل على مستوى علاقتنا بعملائنا. نود أن نعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لعملائنا على ثقتهم وصبرهم خلال فترة توقف السحوبات، وهي ثقة نعتز بها ونعتبرها مسؤولية نحرص دائماً على الارتقاء بها.

وأضافت العيسى: حرصنا كذلك على إتاحة سحوبات حساب مليونير الدانة للجميع من خلال بثها مباشرة عبر قنوات بنك الخليج الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز الشفافية ويمنح عملاءنا فرصة متابعة السحوبات لحظة بلحظة، ومعرفة ما إذا كانوا من بين الفائزين المحظوظين.

يذكر أن السحوبات المؤجلة ستُجرى وفقًا للتواريخ المحددة والمعتمدة للإيداع والمشاركة في كل سحب على حدة. وفي حال فوز العميل وكان حسابه مغلقاً في الوقت الحالي، يلتزم العميل بإعادة فتح الحساب لاستلام الجائزة، حيث سيتم إيداعها في حسابه وفقًا للشروط والأحكام المعمول بها. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل جدول السحوبات والشروط والأحكام من خلال صفحة سحوبات مليونير الدانة على موقع بنك الخليج الإلكتروني e-gulfbank.com/AlDanah.

مواعيد السحوبات المؤجلة

8 أبريل 2026: سحب لجائزة الـ 1,000 د.ك. (70 رابح)

9 أبريل 2026: سحب لجائزة الـ 1,000 د.ك. (100 رابح)

12 أبريل 2026: سحب لجائزة الـ 1,000 د.ك. (100 رابح)

13 أبريل 2026: سحب لجائزة الـ 1,000,000 د.ك. (رابح واحد)

13 أبريل 2026: سحب لجائزة الـ 2,000,000 د.ك. (رابح واحد)